Critican a Theresa May por usar brazalete con imagen de Frida Kahlo

Ciudad de México

¿Es posible que la lider de un partido conservador porte un brazalete con la imagen de Frida Kahlo? Ésa es una de las principales preguntas con las que usuarios de redes sociales criticaron duramente a Theresa May, la primera ministra británica, quien este miércoles lució un accesorio con la imagen de la artista mexicana en el cierre del congreso anual del Partido Conservador en Manchester.

En un accidentado discurso plagado por una persistente tos e interrumpido por un comediante, y mientras partes del escenario se caían, May prometió restaurar el Sueño Británico. Sin embargo, un elemento que destacó durante su discurso fue el brazalete con la imagen de Kahlo.

"¿Puedo señalar que Theresa May está usando un brazalete de Frida Kahlo, miembro del partido comunista, y quien literalmente tuvo un romance con Trotsky?", escribió en Twitter la periodista de The Guardian Hannah Jane Parkinson. Su mensaje acumula hasta ahora más de 18 mil likes.

"Sólo como una última cosa para la gente que cuestiona la relevancia (del tema). Aquí está Kahlo con su corset hecho a mano con la hoz y el martillo y su ataúd adornado", agregó la periodista más tarde.



Can I just point out that Theresa May is wearing a bracelet of Frida Kahlo, a member of the Communist party who LITERALLY DATED TROTSKY pic.twitter.com/CR13geaO7n — HannahJane Parkinson (@ladyhaja) 4 de octubre de 2017

Just as a final thing for people in mentions questioning relevance. Here is Kahlo in her HAND MADE HAMMER & SICKLE CORSET & adorned coffin. pic.twitter.com/znrbAe6Rhw — HannahJane Parkinson (@ladyhaja) 4 de octubre de 2017





También The Independentrecogió las críticas a May y subrayó la paradoja de que la líder del partido conservador portara un accesorio con la imagen exploró con su trabajo cuestiones sobre poscolonialismo, género, clase y raza en la sociedad mexicana.

"Theresa May lleva un brazalete del icono político marxista Frida Kahlo y casi se ahoga hasta morir. ¿Coincidencia? No lo creo", señala con ironía otra de las críticas en Twitter.

Theresa May wears a bracelet of Marxist political icon Frida Kahlo and she nearly chokes to death. Coincidence? I think NAT. pic.twitter.com/AWtZbn8N3a — Frankie Leach (@frankieleach97) 4 de octubre de 2017





Al clausurar la conferencia del Partido Conservador en Manchester, May prometió ayuda económica para familias atribuladas para quienes "el Sueño Británico, que ha inspirado a generaciones, se siente cada vez más inalcanzable".

Pero su mensaje dirigido a fortalecer su débil liderazgo se vio caóticamente interrumpido por el comediante Simon Brodkin, le entregó el formulario P45, que se le da en Gran Bretaña a quienes son despedidos. El partido dijo que estaba revisando la seguridad tras el incidente.

Cuando May se acercaba al final de su discurso televisado, dos letras se cayeron del lema en la pared detrás de ella: "Construyendo un país que beneficia a todos".



May necesitaba un discurso sólido para ayudarle a contener a sus rivales por el puesto, incluyendo el ambicioso ministro de relaciones exteriores Boris Johnson.





ehh