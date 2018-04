Texas despliega a la Guardia Nacional en la frontera con México

El estado de Texas, Estados Unidos, anunció el despliegue "inmediato" de 250 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México en cumplimiento de la orden dictada por el presidente, Donald Trump.

El despliegue de estos 250 militares se completará en las próximas 72 horas, anunció en Departamento Militar de Texas.

Press conference on the #Texas #NationalGuard movement to the border https://t.co/XZk0zs8yzN

"Esta misma mañana se le ha comunicado a los soldados que avisaran a sus familias y en sus trabajos y se incorporen antes del principio de la semana que viene", dijo la portavoz del departamento, la general Tracy Norras, durante la rueda de prensa.

Norras no quiso revelar el costo del operativo, ni la duración del mismo.

#Texas#NationalGuard Lakota aircraft currently on their way to the US -Mexico border. pic.twitter.com/kFnlNnNBtx