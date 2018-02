Tener varias parejas sexuales hace estériles a las mujeres: ministro ruso

Moscú

Las mujeres que antes de tener un hijo hayan tenido más de siete parejas sexuales se vuelven totalmente estériles, afirmó el ministro de Salud de Chuvasia, una república rusa de la región del Volga, Vladimir Viktorov.



"Si una mujer estuvo con siete hombres antes de haber dado a luz, entonces tiene un 100 por ciento de infertilidad", aseguró el político durante un acto, esta semana, en el ayuntamiento de la ciudad de Novocheboksar, cerca de la capital regional.



El responsable de Salud hizo la insólita afirmación ante un auditorio de más de 200 personas, entre ellas el presidente de la república de Chuvasia, Mijail Ignatiev, según informó el diario digital Pravda PFO.

Ante la inaudita declaración, el periódico señala que dispone de un audio de ese momento y dirige a un enlace, pero no es posible abrirlo debido a que demasiados usuarios han tratado de descargarlo.



Según este medio, "la información causó sorpresa en la sala", pero el ministro no se arredró y consideró que esa reacción es un síntoma de que "es un asunto interesante".



"Se han animado todos de golpe. Es un tema interesante, ¿verdad? Así que reflexionen", señaló Viktorov, odontólogo de profesión.



Según Pravda PFO y otros medios rusos que se han hecho eco, el ministro no ofreció ningún estudio o prueba que apoye su afirmación, y solo se refirió a que hay que trabajar para crear "una generación saludable".

