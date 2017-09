Melania Trump envía tuit de solidaridad por sismo

Desde la cuenta oficial de la Primera Dama de los Estados Unidos (@FLOTUS), Melania Trump envió un tuit de solidaridad a los afectados por el temblor del 19 de septiembre de 2017 en México.

"Mis pensamientos están con los afectados por el terremoto de hoy en México", dijo la primera dama en el tuit.

Thinking of those in #Mexico affected by today's #earthquake.