Actriz porno puede enfrentar demanda de Trump por 20 mdd

Un abogado de Donald Trump afirmó que la actriz porno Stormy Daniels puede ser demandada por al menos 20 millones de dólares por violar un acuerdo confidencialidad, según un documento presentado ante la corte.

Un abogado de la firma Michael Cohen's Essential Consultants dijo que Daniels violó el acuerdo "al menos" 20 veces.

"El acuerdo determina que pueden ser reclamados un millón de dólares por daños y perjuicios por cada incumplimiento", señala el documento.

Daniels firmó el acuerdo de confidencialidad con Trump, por el cual percibió 130 mil dólares, poco antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, criticó en Twitter el documento presentado en la corte.

The fact that a sitting president is pursuing over $20M in bogus 'damages' against a private citizen, who is only trying to tell the public what really happened, is remarkable. Likely unprecedented in our history. We are NOT going away and we will NOT be intimidated. #basta