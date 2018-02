Sospechoso de ataque contra París se niega a responder a tribunal

Bruselas

Salah Abdeslam, sospechoso clave de los atentados de París en noviembre de 2015, rechazó responder a las preguntas del tribunal que lo juzga en Bruselas por un tiroteo en Bélgica en marzo de 2016, al tiempo que la fiscalía pedía 20 años de cárcel en su contra.

"Mi silencio no me convierte ni en culpable ni en criminal, es mi defensa", aseguró ante el tribunal. "Ahora, júzguenme, hagan lo que quieran de mí", "no tengo miedo de ustedes (...), pongo mi confianza en Alá y eso es todo, no tengo nada que añadir", agregó.

"¿Usted es Salah Abdeslam, nacido en Bruselas el 15 de septiembre de 1989?", le preguntó la juez Marie-France Keutgen, que preside el proceso al inicio de la sesión. "No deseo responder a las preguntas", declaró el acusado, quien por boca de su abogado, Sven Mary, también rechazó que se tomen imágenes de él.

Aunque este proceso juzga el tiroteo ocurrido en la localidad de Forest en marzo de 2016, se ve como un preámbulo del que tendrá lugar en Francia por los atentados de París que dejaron 130 muertos en tres ataques simultáneos, uno de ellos en el célebre teatro Bataclán.

Los hechos por los que se juzga a Abdeslam entre el lunes y el viernes se remontan al 15 de marzo de 2016. Aquel día investigadores franceses y belgas fueron sorprendidos por disparos durante un registro rutinario en uno de los refugios de la célula en Forest.

Tres policías resultaron heridos y un yihadista de origen argelino de 35 años, Mohamed Belkaid, falleció al enfrentarse con los agentes para cubrir la huida de Abdeslam y de un cómplice tunecino de 24 años, Sofiane Ayari, a quien la justicia también juzga.

Ambos yihadistas fueron arrestados tres días después, el 18 de marzo, en Molenbeek, una detención que, según los investigadores, representa el detonante de los atentados del 22 de marzo, cuando tres atacantes suicidas se hicieron explotar en el aeropuerto y en el metro de la capital belga.

La fiscal federal belga Kathleen Grosjean pidió ayer una pena de 20 años de prisión —la máxima— contra Abdeslam y Ayari por el tiroteo contra los policías.

El proceso continuará el próximo jueves para que el abogado del otrora hombre más buscado de Europa pueda preparar sus alegatos.

Abdeslam, único miembro con vida de los comandos que atacaron París, también deberá responder ante la justicia francesa por esos ataques, en un proceso cuya fecha todavía no ha sido fijada.

El acusado, un francés de origen marroquí que creció y se radicalizó en la popular localidad bruselense de Molenbeek, acabó formando parte de una célula yihadista implicada en al menos tres sonoras operaciones en los últimos años.

Los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, del 22 de marzo de 2016 en Bruselas (32 muertos) y el malogrado ataque en un tren entre Ámsterdam y París en agosto de 2015 responden "quizás a una única operación" del grupo Estado Islámico (EI), según la fiscalía federal belga.