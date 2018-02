Sobrevivientes de masacres en EU se unen y organizan

México

Tras el tiroteo el 14 de febrero en una secundaria en Parkland, Florida, con saldo de 17 muertos entre alumnos y personal del centro, estudiantes de ese liceo que sobrevivieron a la masacre como David Hogg y Emma González decidieron organizarse y dar la batalla por un efectivo control de armas en Estados Unidos. Con una novedad: padres de jóvenes asesinados en anteriores matanzas, desde la zona rural de Oregón hasta el extremo sur de Florida, se han acercado a ellos para dar consuelo y unir esfuerzos.

Es el caso de Sandy Phillips y su esposo Lonnie Ghawi, cuya hija de 24 años, Jessica, fue una de las 12 víctimas del tiroteo en un cine de Aurora, Colorado (2012), y que como narra el New York Times están juntando fondos para trasladarse y ayudar con consejos a los familiares de los 17 muertos del tirador de 19 años, Nikolas Cruz, además de reclutarlos hacia el activismo del control de armas.

Los tiroteos masivos, dice el Times, llevaron a cientos de familiares a ser parte de “una especie de fraternidad”, incluyendo a “veteranos del dolor” como Sandy y Lonnie, así como a los padres de la primaria Sandy Hook, los del colegio secundario en Roseburg, los de San Bernardino y la universidad Virginia Tech.

Grupos como Brady Campaign to Prevent Gun Violence y Everytown for Gun Safety se acercan a apoyar a los sobrevivientes; incluso les dan dinero para que puedan desplazarse y asistir a otros mítines, audiencias y reuniones con políticos. El grupo Everytown, fundado y financiado por el ex alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael R. Bloomberg, dirige una red de casi mil 500 familiares y sobrevivientes que fueron capacitados como activistas.

Tras la matanza del 14 de febrero, jóvenes del liceo Marjory Stoneman Douglas de Parkland desafiaron al Congreso local y exigieron a la administración de Donald Trump aplicar un control efectivo sobre la compra de armas. Desde su movimiento en línea #NeverAgain (Nunca Más) impulsan un movimiento contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y han llamado a una gran “Marcha por nuestras vidas” el 24 de marzo en Washington DC y las principales ciudades de EU. La marcha ya recolectó 3 millones de dólares con aportes de celebridades como Oprah Winfrey, George Clooney y su esposa, la abogada Amal Ramzi.

De este movimiento, que ya enfrenta una campaña de desprestigio en la web de parte de las bases neofascistas de Trump, destacan los ya citados David Hogg, 17 años; Emma González (18) y Cameron Kasky (17). Tras la masacre, Kasky escribió en Facebook: “Estoy a salvo gracias a los guerreros de la Constitución que me protegieron”. Él fue el creador del hashtag #NeverAgain, pidiendo a sus compañeros que lo volvieran tendencia a partir de las tres de la tarde del viernes 16, dos días después del tiroteo.

También Emma González —de origen cubano— increpó a los políticos y al grito de “¡Qué vergüenza!” desafió al poder el día 16 en una protesta en Fort Lauderdale, un grito que impulsó la gestación del movimiento. En un video posterior, Emma dijo en alusión a la NRA: “A estas alturas, estás con nosotros o en nuestra contra”.