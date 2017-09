Una consternada América se alista a ayudar a México por sismo

Los gobiernos de América expresaron su consternación y condolencias a México, al que ofrecieron ayuda tras el fuerte sismo que sacudió hoy al país, el mismo día que se cumplen 32 años del poderoso terremoto que dejó miles de muertos en 1985.



Los gobiernos del continente, que recordaron la vocación de ayuda de México a sus vecinos, ofrecieron su apoyo tras la muerte de más de un centenar de personas en los estados de Morelos, México y Puebla por el terremoto de magnitud 7.1 que asoló el centro del país, dejando una treintena de edificios destruidos en Ciudad de México, donde se teme que hay personas atrapadas.

"Dios bendiga al pueblo de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes", afirmó momentos después de la catástrofe el presidente de EU, Donald Trump, quien había sido duramente criticado por tardar seis días en manifestar sus condolencias al Gobierno mexicano por otro sismo el pasado 7 de septiembre.

