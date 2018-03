Sergei Skripal, el ex espía que mantiene en vilo la relación ruso-británica

Ciudad de México

Durante casi 10 años, Sergei Skripal transmitió a los servicios británicos informaciones sobre el ejército ruso, hasta que fue desenmascarado y tras algunos años pudo llegar a Inglaterra gracias a un intercambio de espías.

La policía investiga ahora su exposición a una sustancia desconocida en la ciudad inglesa de Salisbury, la que que lo mantiene grave en el hospital al igual que su hija Julia.





Si se demuestra que Moscú está detrás de estos hechos, significaría un duro golpe para la diplomacia bilateral, y de entrada se cancelaría la presencia de representantes británicos en el Mundial de Rusia.

Carrera de agente doble

Sergei Skripal desarrolló una larga carrera en el GRU, los servicios de inteligencia del ejército ruso, hasta que ascendió a coronel. En 1999 pasó al Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, donde estuvo cuatro años hasta convertirse en profesor de la Academia militar-diplomática del Ministerio de Defensa.

Su posición privilegiada llamó la atención de los servicios de inteligencia británicos, que lo reclutaron en 1995, según sus declaraciones a la justicia rusa.

A partir de esta fecha, y hasta su detención casi 10 años después, proporcionó la identidad de varias decenas de agentes secretos rusos que operaban en Europa, así como informaciones relativas a las unidades militares rusas y su estado de preparación para el combate.





En 2004 fue arrestado y al momento de la detención portaba un bolso costoso, lo que según el Daily Mail, le valió el apodo de el "espía del bolso Louis Vuitton".

A cambio de sus servicios al gobierno brotánico, habría recibido 100 mil dólares a través de una cuenta bancaria en España.

Inédito intercambio de espías

Skripal se declaró culpable durante su juicio. Se le condenó en agosto de 2006 a 13 años de campo de alta seguridad y se le retiró el título de coronel.

La espectacular detención en Estados Unidos en 2010 de 10 agentes rusos "durmientes" volvió a poner a Sergei Skripal en la escena.





Esos 10 agentes fueron canjeados por Skripal y otros tres condenados en el intercambio más importante desde el fin de la Guerra Fría. Después se refugió en Inglaterra, donde vivía con discreción.

El antecedente ruso

Aunque el Kremlin aseguró no tener ninguna información sobre la intoxicación de Skripal, los antecedentes de ex agentes rusos siembran la duda sobre si realmente no hubo una intervención.

El caso de Skripal recordó al de Alexander Litvinenko, el ex agente de los servicios secretos rusos (FSB) y opositor a Vladimir Putin envenenado en 2006 en Londres con polonio-210, una sustancia radioactiva extremadamente tóxica.





Una investigación llevada a cabo en Reino Unido apuntó a las autoridades rusas, concluyendo que Putin había "aprobado probablemente" el asesinato del ex espía, una acusación considerada una "broma" por el gobierno ruso.

La muerte de Alexander Litvinenko, el 1 de noviembre de 2006, provocó una grave crisis diplomática entre Moscú y Londres.

