Congreso de EU debatirá en enero ley para ‘dreamers’

El Senado estadunidense, dominado por los republicanos, debatirá en enero una ley para regularizar a cientos de miles de migrantes ilegales llegados a Estados Unidos cuando eran niños, la mayoría de América Latina, anunció un senador de la mayoría.

"El proyecto de ley bipartidista #DACA estará en el Senado en enero", escribió en Twitter Jeff Flake, senador de Arizona, en alusión a la iniciativa respaldada por legisladores de ambos partidos para encontrar una solución definitiva tras la derogación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA del inglés).

Bipartisan #DACA bill will be on the Senate floor in January.