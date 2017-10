Secta marca a mujeres con hierro caliente: NYT

Ciudad de México

The New York Times reveló la operación de una secta llamada Nxvim, fundada en 1998 y liderada por Keith Raniere en Albany, Nueva York, y cuya sede en México es operada por el hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Carlos Emiliano Salinas Occelli.

Nxvim, creada para empoderar a las mujeres mediante un programa de "entrenamiento", es señalada por el diario como una empresa que somete y explota sexualmente a las mujeres, además de marcarlas con hierro caliente.

El grupo ofrecen programas de éxito ejecutivo con una técnica llamada "investigación racional". Opera en México, Canadá y Estados Unidos.

En México, Carlos Emiliano es parte del llamado Excecutive Succes Program que también pertenece al Nxvim y que ofrece conferencias sobre temas de superación.

Según el diario, desde su fundación, unas 16 mil personas se han inscrito a los cursos. Mujeres de entre 30 y 40 años han sido extorsionadas y en "garantía" se les pidieron que entregaran fotografías desnudas o material comprometedor, esto, sólo en caso que quisieran revelar la existencia del grupo.

Algunas eran sometidas a dietas estrictas o les exigían tener relaciones sexuales con su líder. Otras más, según la investigación, eran marcadas en la piel, a la altura de la cadera.

Algunos involucrados con el grupo han ido renunciando a sus carreras, familiares y amigos, todo con el fin de convertirse en seguidor fiel de Raniere, según el diario.

