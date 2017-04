Tiroteo deja dos muertos en colegio de California

Las autoridades del condado de San Bernardino, California, informaron que dos adultos, un hombre y una mujer, murieron en el tiroteo en una escuela primaria y dos estudiantes resultaron gravemente heridos.

En conferencia de prensa, las autoridades detallaron que tras el llamado de emergencia, elementos del departamento de Policía acudieron en menos de siete minutos a la escuela para prestar auxilio a las víctimas, estudiantes y personal.

El ataque fue calificado como un "suicidio-homicidio".

Los estudiantes del colegio fueron evacuados y los padres únicamente podían recoger a los pequeños con una identificación oficial.

La balacera ocurrió en la escuela North Park de San Bernardino, confirmó el portavoz de ese departamento del condado de San Bernardino, Eric Sherwin.

A través de su cuenta de Twitter, Burguan adelantó que el hecho ocurrió en un salón de clases de la escuela Northpark y dos estudiantes fueron llevados al hospital. Se cree que el agresor pudo haber muerto en el lugar.



Preliminary info is 4 victims, being treated. Suspect is possibly down as well.

Burguan dijo que se cree que fue un ataque suicida en el que murieron dos adultos.



Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.