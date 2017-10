Hijo de Salinas niega relación con secta que explota mujeres

Ciudad de México

Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, publicó a través de sus redes sociales un comunicado en donde niega estar ligado con una secta que maltrata a las mujeres.

Luego de que el periódico estadunidense The New York Times publicó un artículo en donde se acusa directamente al grupo NXIVM de practicar acciones de maltrato contra mujeres, y en donde se asegura que se les obliga a realizar prácticas extremas; el hijo del ex presidente Salinas expresó que el medio "ligó incorrectamente y sin fundamento" a NXIVM Corporation, y empresas relacionadas, a un grupo social.

"El pasado 18 de octubre, el diario The New York Times publicó una historia que vincula, sin fundamento alguno, a Executive Success Programs (ESP), empresa que dirijo en su capítulo México, con hechos presuntamente ocurridos recientemente, en Estados Unidos. No obstante mi nombre no aparece en el citado artículo", declaró Emiliano Salinas.

Salinas Occelli aseguró que no hay relación con lo que hace en México y señaló a los medios de utilizar su apellido paterno para tratar de vincularlo directamente y causar confusión.

"No faltaron quienes en redes sociales y aprovechando la resonancia en mi país de mi apellido paterno, me trataron de vincular personal y directamente, confundiendo con ello a la opinión pública", manifestó Salinas Occelli.

Emiliano Salinas también aclaró estar en contra de cualquier tipo de violencia o abuso sobre cualquier persona, en especial las mujeres, y destacó que su trabajo siempre ha sido público y reconocido.

"Mi trabajo es público y del mismo han sido publicados numerosos textos en reconocidos medios de comunicación", se lee al final de la publicación.