Putin, inteligente al no tomar represalias contra EU: Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes al presidente ruso, Vladimir Putin, por no reaccionar inmediatamente a las sanciones de Washington por la presunta injerencia en sus elecciones.



"Gran jugada en la postergación (por V. Putin) - Siempre supe que él era muy inteligente", escribió Trump en Twitter.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!