Rusia y EU reanudan diálogo sobre el conflicto en Siria

México

Este martes se reanudan en el balneario ruso de Sochi las conversaciones de paz sobre Siria, aunque con metas reducidas por la ausencia de los principales opositores al gobierno de Bashar Asad, ante un conflicto armado que desde marzo de 2011 ha dejado más de 340 mil muertos.

El Comité de Negociaciones Sirias (CNS), que representa a los principales grupos de oposición, y los kurdos rechazaron participar, por lo que es limitada la esperanza de lograr avances tras el fracaso hace unos días de las negociaciones de Viena impulsadas por Naciones Unidas.

Rusia e Irán, aliados políticos del presidente Bashar Asad, buscan organizar pese a todo el congreso del diálogo nacional sirio que apunta a reunir a los representantes del gobierno y los rebeldes sirios para definir una Constitución para el país. A la vez, Donald Trump busca mantener su presencia en Siria, donde Turquía está llevando a cabo una ofensiva militar en la frontera del norte del país contra la minoría kurda del cantón de Afrin, que exige la protección del gobierno sirio pero se aferra a la autonomía de facto conquistada en el norte y el noreste gracias a la guerra interna. Afrin es uno de los tres cantones que forman la “región federal” proclamada en los territorios de la comunidad, controlada por una administración semiautónoma desde 2013

Los kurdos crearon su propia milicia, las Unidades de Protección Popular (YPG), aliada de Washington contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), con sede en Londres, dijo que al menos 33 civiles kurdos murieron en las últimas 24 horas por las bombas.

Para Gilles Paris, corresponsal en Washington del diario francés Le Monde, tanto Francia como EU decidieron no asistir a Sochi tras el fracaso de las conversaciones de la ONU y para no legitimar la “estrategia de simulación” de Rusia y Siria, pese a que Moscú afirma que “Sochi es una contribución al proceso de la ONU”, no un sustituto.

Pero las potencias occidentales, añade Le Monde, “no están convencidas de ello e insisten en la centralidad de las negociaciones de Ginebra, aunque desconfían de las ambigüedades del comportamiento ruso”.

Agrega Le Monde que EU y sus aliados esperan actuar en forma concertada para “hacer peso frente a Moscú” cuando hay coincidencia entre todas las partes de que “una salida militar al conflicto es imposible, mientras la situación humanitaria no deja de degradarse”.

Según un diplomático francés, “la mutación del conflicto sirio es inquietante. La lucha contra el grupo EI, que era la prioridad de la coalición encabezada por Washington, puso en segundo plano a las otras guerras sirias, y las rivalidades regionales se muestran ahora con toda su fuerza con la ofensiva lanzada por Turquía contra los kurdos de Afrin pero también en la provincia de Idlib y en Guta Oriental, cerca de Damasco, donde el ejército sirio mantiene la ofensiva contra rebeldes moderados.