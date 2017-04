Tillerson: Rusia fue incapaz de eliminar arsenal químico sirio

Washington

El secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, se preguntó este domingo, dos días antes de una trascendente visita a Moscú, sobre las verdaderas intenciones de Rusia en Siria, donde según él, se mostró "incapaz" de controlar la destrucción del arsenal químico del presidente sirio Bashar al Asad.

"Esto será parte de las discusiones que tendremos cuando esta semana esté en Moscú: le pediré al ministro de Relaciones Exteriores (Serguei) Lavrov y al gobierno ruso que respeten sus compromisos con la comunidad internacional", con la que acordaron "garantizar la eliminación de armas químicas", dijo Tillerson en una entrevista con la cadena ABC.

"Para mí no está claro por qué Rusia no ha sido capaz de cumplir esa misión. No quiero sacar la conclusión de que han sido cómplices, pero claramente han sido incompetentes y tal vez los sirios jugaron con ellos", agregó.

El régimen de Damasco es acusado por la comunidad internacional de un presunto ataque con armas químicas el martes que dejó al menos 87 muertos, entre ellos decenas de niños, en la localidad rebelde de Jan Sheijun.

En respuesta, Estados Unidos lanzó la noche del jueves al viernes un ataque punitivo con misiles Tomahawk contra la base aérea desde la que despegaron los aviones que lanzaron las presuntas armas químicas sobre Jan Sheijun, según Washington. Se trata de la primera intervención directa de Washington contra el régimen sirio.

"Claramente son aliados de Bashar al Asad", dijo Tillerson a propósito de los rusos. "Deberían influir sobre él y obligarlo a que no use más armas químicas", añadió.

Damasco negó haber perpetrado el ataque químico y el presidente ruso, Vladimir Putin, consideró las represalias estadunidenses como "una agresión contra un Estado soberano".

"No creo que los rusos quieran que se degraden las relaciones con Estados Unidos, pero se necesitarán muchas negociaciones y diálogo para comprender mejor qué relación quiere tener Rusia con nosotros", agregó Tillerson.









