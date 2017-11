Trump considera despedir a Tillerson; “sólo importo yo”

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no está seguro si Rex Tillerson seguirá en el cargo, pues aseguró que no estaba "contento" de que el personal del Departamento de Estado no respalde su agenda.

En una entrevista trasmitida por Fox News, Trump criticó la conducción del Departamento de Estado por Tillerson y sostuvo que sólo él determinaba la política exterior de Estados Unidos.

Trump y Tillerson tienen posturas diferentes sobre la resolución de los conflictos internacionales, pues mientras que el mandatario estadunidense favorece una opción militar en Norcorea, el secretario de Estado privilegia el diálogo.

"El que importa soy yo", dijo Trump. "Soy el único que importa porque, al final esa es la política que vamos a seguir", sostuvo.

Consultado sobre si planeaba mantener a Tillerson en el cargo por el resto de su periodo en la Casa Blanca, Trump dijo a Fox: "Bien, ya veremos. No lo sé".

Trump se dirige a Asia para una gira de 12 días, en medio de las diferencias que ha mantenido con Tillerson durante meses.

Las tensiones entre Trump y Tillerson, un ex presidente ejecutivo de Exxon Mobil Corp, resurgieron el mes pasado en medio de reportes de que el secretario de Estado describió como un "idiota" al mandatario y que consideró renunciar durante el verano.

En una inusual conferencia de prensa ofrecida en esa oportunidad, Tillerson dijo que nunca consideró dejar su cargo. Más tarde, el mandatario sostuvo que mantenía una buena relación con su secretario de Estado, pero lo criticó por débil.

El jueves, Trump dijo que no estaba contento con lo que muchos funcionarios estaban haciendo en el Departamento de Estado.

"Quiero mi visión, pero mi visión es mi visión", dijo. "Rex está ahí trabajando duro (...) él está haciendo lo mejor que puede", añadió.





JASR