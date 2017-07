El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reunió con el príncipe Carlos, para celebrar el 150 aniversario de Canadá.

El mandatario recibió al príncipe de Gran Bretaña en el Rideau Hall en Ottawa, Ontario.

En su cuenta de Twitter, Justin Trudeau celebró la visita del príncipe y le dio la bienvenida a los festejos.



Prince Charles is here to celebrate with us! Welcome and enjoy #Canada150. pic.twitter.com/ALVoHGnOY6