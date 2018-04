Candidato opositor Falcón reta a Maduro a un debate

Caracas

El candidato opositor a las presidenciales de Venezuela, Henri Falcón, retó ayer de nuevo al presidente Nicolás Maduro, aspirante a la reelección, a un debate público y le pidió que no recule si acepta.

"Aquí no se trata de que digan quiero debatir y luego recular, no, eche pa'lante hermano (...), nosotros queremos debatir públicamente con Nicolás Maduro", afirmó Falcón en un encuentro con la prensa en Caracas donde anticipó que los temas que trataría en el debate serán el hambre, la falta de medicamentos o la inseguridad de cara a los comicios del 20 de mayo.

También pidió que se transmita en una cadena obligatoria de radio y televisión porque esta discusión "es una deuda que está allí y lo lógico es que los candidatos puedan mostrar sus propuestas".

Mientras, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que las Naciones Unidas determinó que Venezuela no tenía problemas en su sistema electoral, y por esa razón declinó actuar como observador del proceso.

"ONU decidió no venir a Venezuela no por no participar, sino porque ellos van a países donde hay problemas con los sistemas electorales y Venezuela no presenta ningún problema", dijo Cabello en un acto del equipo de campaña por la reelección de Maduro.

También, el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, mediador entre el gobierno venezolano y los opositores, aseguró que garantizará que los comicios cuenten con lo "básico" de una democracia. Maduro lanzó a fines de febrero una propuesta de debate tanto a Falcón como a los otros tres aspirantes restantes, el pastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada, una cita para la que nunca propuso una fecha y de la que se sabe muy poco al día de hoy. Falcón, chavista disidente y ex gobernador del estado de Lara (oeste), que calificó este lunes al actual gobierno de "neodictatorial", reiteró que no va a retirar su candidatura para los comicios, cuando también se elijan los consejos legislativos ,municipales y estadales.

La opositora Mesa de Unidad Democrática (centro derecha) sacó de la alianza a Falcón por no acatar su decisión de no participar en unas elecciones que consideran se han convocado con unas condiciones que no permiten que sean justas ni transparentes.