Rescatistas de Los Ángeles llegan a la Cdmx

La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, informó que un equipo del condado de Los Ángeles llegó a la Ciudad de México para ayudar en las labores de rescate, tras el terremoto de 7.1 grados, en el que murieron más de 200 personas.

El Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, conocido como el USA-2, está conformado por bomberos, paramédicos, especialistas en rescate, ingenieros estructurales, perros de búsqueda, entre otros, y se desplegará como parte del Equipo de Respuesta de Asistencia para Desastres (DART).

"Ha llegado Equipo del Condado Los Ángeles Búsqueda y Rescate para ayudar en el #SismoCDMX. Expertos y toneladas de equipamiento", escribió la diplomática en su cuenta de Twitter.

.@POTUS sends @USAID elite disaster team in response to #MexicoEarthquake to help with humanitarian relief. Team includes @LACo_FD members. pic.twitter.com/rNieYd5Waa