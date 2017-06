Sarah Palin demanda al New York Times por difamación

Nueva York

La ex candidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin, demandó al diario The New York Times por difamación, luego de que ese medio publicara un editorial, del que después se retractó, en que la vinculó con un tiroteo ocurrido en enero de 2011.

Ingresada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la demanda de Palin sostiene que el diario publicó el editorial con información que “sabía que era falsa”. Asimismo, expresó que el diario “violó la ley y sus propias políticas” editoriales.

Publicado el pasado 14 de junio, luego de que un hombre disparó a congresistas republicanos en un entrenamiento de beisbol, el editorial destacó que al contrario de ese suceso, el ataque en el que la representante Gabby Giffords fue herida en 2011 había sido instigado políticamente.

El editorial indicó que el “comité de acción política de Palin distribuyó entonces un mapa de distritos electorales en competencia que colocaron a Giffords y a otros 19 legisladores demócratas tras estilizadas ilustraciones de objetivos de escopetas”.

Posteriormente, el Times emitió una corrección señalando que no había un vínculo establecido entre las declaraciones políticas de Palin y el ataque. Asimismo, el diario aclaró que el comité de la excandidata vicepresidencial había puesto bajo ilustraciones de objetivos de arma a los distritos electorales y no a los legisladores.

Pese a que el Times corrigió el editorial y ofreció una disculpa, la ex gobernadora de Alaska manifestó en la demanda que la respuesta del diario “no se acercó al grado de la retracción y la disculpa necesaria y justificada por la falsa afirmación del Times de que Palin incitó al asesinato”.

Voceros del diario asentaron que aunque no han revisado de manera cuidadosa los documentos de la corte, “nos defenderemos con vigor de cualquier demanda”.









