Reporte de vigilancia de FBI a Trump, “amañado”

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizará “probablemente” hoy al Congreso la publicación de un controvertido memorando sobre la vigilancia del FBI a su campaña presidencial: un documento que desató una tormenta política en Washington.

“El presidente es favorable” a autorizar al Congreso a hacer público el documento de cuatro páginas, dijo ayer un alto funcionario de la Casa Blanca, quien adelantó que la luz verde puede ser emitida hoy.

El nudo de la áspera controversia que se arrastra desde hace semanas es un documento basado en informaciones reservadas y redactado por el titular del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Devin Nunes.

Nunes pidió al presidente autorización para hacer público el documento, lo que desató una verdadera tempestad en Washington, al punto que el propio FBI pidió públicamente que el memorando sea mantenido en reserva.

En este escenario, el Partido Demócrata criticó a Nunes y pidió su remoción. Según el vicetitular del Comité de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, el memorando que Nunes envió a la Casa Blanca no es el mismo que esa comisión discutió extensamente. “Descubrí que el legislador Nunes introdujo cambios materiales al memorando que fue enviado a la Casa Blanca, cambios no aprobados por el Comité. Por ello, la Casa Blanca revisa un documento que el Comité no ha aprobado”, dijo en un mensaje en Twitter.

Ante esto, la titular del partido en la Cámara baja, Nancy Pelosi, pidió que Nunes sea removido de la presidencia del comité.

En tanto, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, envió una carta urgente al presidente de la Cámara baja, Paul Ryan, para alertarlo de que la maniobra de Nunes busca “desacreditar al FBI” con un documento plagado de “conspiraciones”.

Para los republicanos, el documento deja en evidencia que el FBI se nutrió de informaciones provenientes del Partido Demócrata para obtener autorización a la vigilancia de un funcionario de la campaña de Trump, en un caso evidente de abuso de poder.

Mientras, el secretario de Defensa, James Mattis, defendió la necesidad de un aumento en el presupuesto de su cartera para aumentar la capacidad ofensiva del Pentágono. “Necesito que el ejército sea más letal”, dijo Mattis en la reunión invernal de congresistas y senadores del Partido Republicano que se celebra en Virginia Occidental, donde también habló el presidente Trump quien exhortó a aprobar su política migratoria y el muro fronterizo con México.

De hecho, la vocera del Pentágono, Dana White, dijo a la prensa en la sede de la Defensa que hoy se anunciará la nueva política militar de EU para garantizar “una segura y eficiente disuasión nuclear”, según la nueva Estrategia de Defensa Nacional presentada por el secretario Mattis, el 19 de enero.

Esta nueva estrategia, con una inversión de 716 mil millones de dólares, deja atrás la llamada Guerra contra el Terror de George W. Bush, concebida hace 16 años tras los ataques terroristas del 2001, para centrarse en la amenaza que según EU representan Rusia, China, Corea del Norte e Irán.

PRESUME RÉCORD DE AUDIENCIA... Y LO DESMIENTEN

El presidente Donald Trump aseguró ayer, de manera incorrecta, que su primer informe de gobierno ha sido el más visto en la historia de Estados Unidos.

“Gracias por todos los bonitos elogios y reseñas por el discurso del informe de gobierno. 45.6 millones de personas lo vieron, el número más alto en la historia”, indicó el mandatario en sus cuentas de Twitter sin especificar la fuente de la cifra.

El republicano aseguró que el canal de noticias Fox, aliado de su gobierno, se impuso al resto de las cadenas, abiertas adversarias, en términos de audiencia “por primera vez, con 11.7 millones televidentes.

Sin embargo, prácticamente toda la prensa estadunidense le “recordó” al mandatario que durante el primer informe de gobierno del presidente demócrata Barack Obama en 2010, la audiencia alcanzada en la televisión fue de 52.3 millones, citando números de la empresa encuestadora Nielsen. Según ese reporte, el informe de gobierno del presidente, también demócrata, Bill Clinton en 1994 está colocado como el de mayor audiencia en la memoria reciente, con 66.9 millones de telespectadores.

Con información de Notimex.