Reportan tiroteo en secundaria de Texas

Un tiroteo fue reportado este viernes en una secundaria en las afueras de Houston, Estados Unidos.

"Esta mañana ocurrió un incidente en la escuela secundaria que involucró a un tirador activo. El distrito cerró el centro educativo", indicó el Distrito Escolar Independiente de Santa Fe en su sitio web.

SFISD District Response to SFHS Active Shooter



This morning an incident occurred at the high school involving an active shooter. The district has initiated a lockdown at the high school. We will send out additional information as soon as it is available.