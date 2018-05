Reportan tiroteo en Florida

La policía local informó que respondió a la presencia de un supuesto atacante cerca de un banco y un complejo de departamentos en Panama City Beach, Florida.

Personal de la oficina del sheriff del Condado de Bay y el Departamento de Policía de Panama City acudieron al lugar, dijo la portavoz del comisario, Ruth Corley.

Imágenes de medios locales mostraban a varios oficiales con las armas desenfundadas cubriéndose detrás de autos.

Durante una transmisión en vivo, parecieron escucharse disparos mientras un cronista televisivo realizaba una entrevista a un testigo que decía haber oído ruido de balazos.

El diario Panama City News Herald reportó en un inicio que un sospechoso se había atrincherado dentro del banco. Una tienda de comestibles y las escuelas aledañas fueron evacuadas.

Testigos dicen haber contado hasta 50 disparos.

La policía del condado Walton informó en Twitter que el incidente está relacionado con una muerte sospechosa en Santa Rosa Beach. Pero no dio más detalles hasta al respecto.

CONFIRMED: Suspicious death on White Heron Drive in Santa Rosa Beach is connected to incident being worked by @BayCountySO. #breaking#happeningnow