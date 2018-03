Hombre armado toma rehenes en casa de retiro en California

Un hombre armado tomó tres rehenes en una casa de retiro de veteranos de guerra en Napa Valley, en California, informó la portavoz de la agencia local de ex caombatientes (CalVet), June Iljana.

La portavoz confirmó reportes de prensa sobre el incidente, pero no dio más detalles. Sin embargo, un testigo dijo que el sujeto entró calmadamente a una fiesta de despedida de personal y dejó que algunos se fueran, pero retuvo al resto como rehenes.

"La policía está en nuestra casa de retiro en Yountville tras un reporte de tiros (de arma de fuego). La seguridad de nuestros residentes, empleados y la comunidad es nuestra principal prioridad. Activamos nuestro protocolo de emergencia y cooperamos con la policía", escribió en Twitter CalVet, que habilitó una línea para responder a familiares de las personas en el centro.

