El volcán Kilauea tiene una erupción explosiva

El volcán Kilauea en Hawái sufrió una erupción explosiva, que arrojó una enorme columna de cenizas al aire, según informó del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Observatorio de Volcanes de Hawái alertó también de la erupción explosiva y dijo que espera que la columna de ceniza resultante cubra el área circundante, por lo que aconsejó a los habitantes de la zona que busquen refugio.



Según un comunicado del USGA, la caída de ceniza debería terminar al mediodía de hoy, es decir, más de seis horas después de la erupción.



Las mediciones por radar del Servicio Meteorológico estiman que la columna de ceniza pueda alcanzar más de 9 mil metros de altura.

La actividad volcánica del Kilauea ha obligado la evacuación de cientos de personas.

El Servicio Geológico de EU elevó ayer a alerta roja el nivel de advertencia ante la erupción del Kilauea, que en la última semana.



La erupción de este volcán ha destruido 37 casas y otras estructuras en una pequeña zona del sudeste de la isla y forzado la evacuación de 2 mil personas.

