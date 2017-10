Cazador de tesoros muestra su último descubrimiento...

Un cazador de tesoros estadunidense, radicado en Reino Unido, dio a conocer su más reciente descubrimiento en aguas profundas del océano: el astrolabio náutico más antiguo encontrado hasta la fecha.

BBC piece on @davidlmearns shipwreck find, the 'earliest navigation tool'. David spoke at #IngeniaLive last month: https://t.co/B28sktSiOA pic.twitter.com/m710YFHEzW

Este es un instrumento de navegación que guió a exploradores portugueses en un peligroso viaje a la India a principios del siglo XVI

David Mearns informó del acontecimiento en redes sociales y explicó que encontró el disco de bronce de 17.5 centímetros de diámetro, mientras buceaba entre los restos de un barco, frente a la costa de Omán en 2014, pero la universidad de Warwick acaba de identificar el objeto tras haberlo escaneado, explicó a la AFP.

Destacó que los escaneos revelaron grabados alrededor del borde del objeto, separados cada uno por 5 grados, demostrando que se trataba de un astrolabio.

Moment of discovery of world's oldest Marine Astrolabe from #Esmeralda1503 shipwreck, with @mhc_gov found in 4 metres depth on 8 May 2014 pic.twitter.com/eMowyhuozV