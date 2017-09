Reina Isabel II envía sus condolencias a México

La reina de Inglaterra Isabel II envió sus condolencias al pueblo de México tras el “terrible” sismo que sacudió a la Ciudad de México y otros estados del centro del país.

“Me dio mucha tristeza saber de la pérdida de vida y la devastación tras el terrible sismo de ayer en México”, señaló la monarca en una misiva dirigida al presidente Enrique Peña Nieto.

