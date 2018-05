Reina una calma silenciosa ante las peores noticias

Teherán

Nadie en Irán diría que el país está ahora mismo en el centro de la atención mundial. Pasear por el casco antiguo de las ciudades iraníes supone ver casas de té abarrotadas, familias sentadas en cualquier rincón preparando una comida al aire libre de la primavera o gente escuchando música bajo los arcos de los múltiples puentes.

Ante la preanunciada salida de Estados Unidos del pacto nuclear, Teherán se mantenía calmada, aunque también preparada por si el abandono estadunidense trae mayores consecuencias.

“No tenemos miedo alguno a Israel”, asegura Mahdi, un taxista de la ciudad de Yadz (centro) que cree que Benjamin Netanyahu hizo el “ridículo” hace un par de semanas cuando acusó a Irán de no cumplir con el pacto nuclear en una rocambolesca rueda de prensa.

Mientras Mahdi conduce a toda velocidad, recuerda que tampoco los iraníes temen a Donald Trump.

“Ese estúpido no sabe lo que está haciendo”, escupe mientras gira el volante. Cree firmemente que su país no está fabricando una bomba nuclear y opina que aunque así fuera, Irán no podría usarla porque significaría “matar a miles de personas”.

“Nosotros no somos así”, dice trayendo a la memoria el ataque atómico de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial.

Aun así, Mahdi tiene claro que si Israel atacara Irán tras la ruptura del pacto por Trump, ellos se verían en la responsabilidad de responder: “cuando atacan a uno de nosotros, el resto responde para defenderle”.

Por ese mismo camino van las palabras de Mohammed, un joven de 20 años que se pasa las tardes en las mezquitas visitadas por los pocos turistas que se ven en Irán.

“No tenemos armas nucleares y no somos terroristas, diga eso cuando vuelva a su país”, insiste.

Mohammad sabe que el resto del mundo puede volver ahora la espalda pese a que el acuerdo nuclear de julio de 2015 fue firmado por Irán con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña) y Alemania tras casi dos años de arduas negociaciones.

“No nos importa, nosotros sabemos que estamos en lo cierto y ellos (Estados Unidos), no. Nosotros tenemos el apoyo de Dios y ellos no”, zanja.

El joven repite que los iraníes solo quieren paz, aunque acepta que quizá no sea esa la voluntad del líder supremo, Alí Jamenei, aunque sí del presidente Hasan Rohaní, que suscribió el pacto. Jameini advirtió que si Trump abandonaba el pacto ellos seguirían el mismo camino, pero Rohaní abrió el martes la posibilidad de validarlo si el resto de las potencias firmantes lo respetan.

Pero lo que más preocupa a la nación persa, signadas por guerra desde sus orígenes antes del nacimiento de Cristo, son los efectos económicos que la ruptura de Washington puede traer a los ciudadanos.

“El rial (moneda nacional) no deja de caer desde hace meses” se queja apesadumbrado Mosen, un ingeniero reconvertido en guía turístico en Shiraz (centro), que a sus casi 70 años se ve obligado a seguir trabajando para poder acceder a una pensión decente.

El euro, la moneda más sólida en Irán, ha pasado a venderse en el mercado negro de 62 mil a 70 mil riales en solo diez días. Es más, horas antes del anuncio de Trump —la madrugada en Teherán—, los expertos cambiadores de moneda se mostraban aún más ansiosos para conseguir la moneda europea así como dólares, mientras que ni siquiera ofrecían la posibilidad de comprar riales cualquiera fuera la oferta. “Tenemos las manos atadas”, dice Mosen ante eventuales protestas contra el gobierno iraní, muy cuestionado en los últimos meses.

Mosen asegura que tras las manifestaciones de diciembre de 2017, que dejaron 25 muertos y unos 5 mil detenidos, nadie saldrá a la calle a exigir nada a un gobierno en el que no confían.

“La religión está metida en todo, ¿qué podemos hacer? A veces pienso que vivíamos mejor antes de la revolución” de 1979 que depuso al sha Mohammad Reza Pahleví e instauró la República Islámica de Irán.