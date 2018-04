Inicia el reemplazo de valla fronteriza en Nuevo México

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos anunció el comienzo de las obras para reemplazar una valla de 32 kilómetros cerca del cruce fronterizo de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México y en el límite con México.

La nueva valla tendrá una altura de entre cinco metros y medio y nueve metros, según anunció en rueda de prensa Aaron A. Hull, el jefe (Texas).

"Necesitamos barreras efectivas para negar la entrada a migrantes ilegales y al contrabando", afirmó Hull.

La empresa Construction of Bozeman, del estado de Montana, se encargará de llevar a cabo la obra, que tendrá un costo de 73.3 millones de dólares y durará 390 días, según detalló en un comunicado la Patrulla Fronteriza.

El contrato incluye la eliminación de una barrera para vehículos, así como mejoras en la calzada y los sistemas de desagüe.

La obra tendrá lugar al oeste del cruce fronterizo de Santa Teresa, que se encuentra unos 68 kilómetros al sur de la segunda ciudad más grande de Nuevo México, Las Cruces, y a unos 24 kilómetros del centro histórico de El Paso (Texas).

Durante el año fiscal de 2017 (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), la Patrulla Fronteriza detuvo 25.193 migrantes indocumentados en el sector de El Paso, que incluye el cruce de Santa Teresa.

La Patrulla Fronteriza también se incautó de 15 mil 507 kilos de mariguana y 63.5 kilos de cocaína.

En tanto, el presidente Trump volvió a acusar a los demócratas de no estar haciendo nada por mejorar la seguridad en la frontera con México.

The Democrats are not doing what’s right for our country. I will not rest until we have secured our borders and restored the rule of law! pic.twitter.com/zKGgPlaadS