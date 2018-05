Rechaza la oposición el ‘nocaut’ de Maduro

Caracas, Buenos Aires y Santiago

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dio como ganador de las controvertidas elecciones presidenciales al actual mandatario, Nicolás Maduro, con casi el triple de votos que el opositor Henri Falcón, que desconoció el resultado.

“La tendencia es irreversible”, dijo la presidenta de CNE, Tibisay Lucena, y añadió que, de 8 millones 603 mil 936 votos, Maduro logró 5 millones 823 mil 728 sufragios, igual a 68 por ciento de votos contra 21 por ciento de su principal rival, el centrista Henri Falcón, con 92.6 por ciento de las actas escrutadas.

La abstención de 52 por ciento es la más alta de la era democrática venezolana, que comenzó en 1958, según cifras oficiales. Al anunciar la victoria de Maduro, la jefa del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, proyectó que la participación cerrará en 48 por ciento y el opositor Frente Amplio la definió como “inferior a 30 por ciento”.

Hasta ahora la más baja había sido de 56.6 por ciento en las votaciones de 2000, que enfrentaron al fallecido ex presidente Hugo Chávez con el militar Francisco Arias Cárdenas. Tras el anuncio, Maduro celebró su reelección hasta 2025 con un “récord histórico”. “Nunca antes un candidato presidencial había ganado con 68 por ciento de la votación popular y nunca antes le había sacado 47 por ciento al segundo candidato. Nocaut (...) récord histórico”, dijo Maduro, ante miles de seguidores en las afueras del Palacio de Miraflores en la capital.

Maduro convocó a los tres candidatos derrotados y a los líderes promotores de la abstención a un diálogo para atender las diferencias y hacer frente a la crisis del país. Antes de él, el ex gobernador y disidente chavista Falcón, su principal rival en las urnas, desconoció las votaciones “por ilegítimas” y exigió convocar a nuevas elecciones en octubre o diciembre”. También las desconoció el candidato y ex pastor evangélico Javier Bertucci. “Lo más valiente que haría este gobierno sería repetir estas elecciones y él (Maduro) retirarse como candidato”, afirmó.

El cuarto y último candidato es el ex líder del chavismo Reinaldo Quijada. El Frente Amplio, plataforma que agrupa a los principales partidos opositores y organizaciones civiles, incluyendo a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), de centroderecha, boicoteó los comicios convocados por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente por “fraudulentos” y desde temprano pidió a los principales rivales de Maduro “desconocer” los resultados.

Falcón y Bertucci se inscribieron a contracorriente de la MUD. Unos 20.5 millones de personas estaban llamados a participar en las urnas, en medio de una de las peores crisis económicas y sociales en la historia de Venezuela, con la inflación más alta del mundo con una tasa acumulada que debe alcanzar el 13,000 por ciento a fin de año, según estimados del Fondo Monetario Internacional.

Maduro, quien debe asumir el próximo enero, asumió en 2013 tras la muerte por un cáncer de su predecesor Hugo Chávez, artífice del llamado “socialismo del siglo XXI” desde 1999. El chavismo impulsó numerosos programas sociales para ayudar a las clases más necesitadas, pero también es acusado desde hace tiempo de tendencias autoritarias.





Argentina, Chile y Panamá rechazan los resultados electorales

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, calificó los comicios celebrados en Venezuela como “otro simulacro de elección democrática”, durante su reunión con los ministros de Exteriores del G20 en Buenos Aires.

“Claramente eso no es más una democracia”, insistió, al tiempo que quiso solidarizarse “nuevamente” con los venezolanos e invitarlos a seguir “redoblando los esfuerzos para que en Venezuela se recupere la democracia y el respeto a los derechos humanos”.

A su vez, Chile desconoció las elecciones y acusó al presidente Nicolás Maduro de haber instaurado una “dictadura” que ha desencadenado una tragedia política y social en ese país. El gobierno de Chile “no reconoce la validez de este proceso electoral que carece de toda legitimidad y no cumple con ninguno de los requisitos mínimos y necesarios para ser una elección democrática y transparente, conforme a los estándares internacionales”, indicó un comunicado oficial. Panamá desconoció los resultados porque “el proceso no fue democrático ni participativo”. Al cierre de esta edición, Estados Unidos no se había pronunciado pero ya indicó antes de los comicios que no reconocería los resultados.