¿Quiénes son los 3 ciudadanos de EU detenidos en Norcorea?

El presidente Donald Trump dio a entender ayer que pronto podría haber un desenlace para los tres estadunidenses detenidos en Corea del Norte; declaración que refuerza los rumores de que habrían sido trasladados de cara a una posible liberación.

As everybody is aware, the past Administration has long been asking for three hostages to be released from a North Korean Labor camp, but to no avail. Stay tuned!