¿Quién era el hombre que murió en la Torre Trump?

Nueva York

El hombre que falleció este sábado en un incendio en la Torre Trump, en la Quinta Avenida de Manhattan (Nueva York), fue identificado por las autoridades como Todd Brassner, un comerciante de arte que fue amigo del artista Andy Warhol, según informaron medios locales.



Brassner, de 67 años, vivía en el piso 50 del edificio, en el departamento donde se activó la alarma por fuegoy fue hallado inconsciente por los bomberos. El hombre falleció más tarde en un hospital de la ciudad.



El incendio quedó controlado unas dos horas después gracias al trabajo de unos 200 bomberos, de los cuales cuatro quedaron heridos aunque no se teme por su vida, señaló en rueda de prensa el comisionado de bomberos de la ciudad, Daniel Nigro.

[Todd Brassner murió en el incendio de la Torre Trump en Nueva York. Facebook]

El canal NBC elevó hoy la cifra de bomberos heridos a seis, pero sigue sin haber ninguno con lesiones de gravedad. Tres fueron llevados al hospital con heridas leves y otros tres fueron tratados en el mismo lugar, según ese medio.

De acuerdo al diario New York Daily News, Brassner era amigo de Warhol y aparece en su biografía, "The Andy Warhol Diaries". Además, tuvo en su colección algunas de sus obras, como un autorretrato, que vendió por 601 mil dólares en 2007, o una lámina de Marilyn Monroe de 1978 que el artista le dedicó.



Las autoridades aún no han indicado qué originó el fuego en la vivienda, que según Nigro, como otras situadas en las plantas más altas, no tenía un sistema rociador contra incendios.



Esa medida de seguridad no se requería en los rascacielos de Nueva York cuando se construyó la Torre Trump, en 1983, y según NBC los dueños de los apartamentos antiguos no tienen la obligación de instalarlos a menos que el edificio se someta a una amplia reforma.



Ninguno de los integrantes de la familia Trump se encontraba en ese momento en el edificio, donde el presidente de EE.UU. tenía su residencia privada y sus oficinas antes de llegar a la Casa Blanca.

