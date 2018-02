Los puntos clave del informe contra el FBI por trama rusa

Washington

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó un polémico informe republicano que acusa a altos funcionarios del FBI y el Departamento de Justicia de negligencia en la investigación rusa y de ignorar el sesgo de una de sus fuentes contra el presidente Donald Trump.



Éstos son los puntos clave del documento de tres páginas y media, redactado por el equipo del presidente del comité, el republicano Devin Nunes, y que ha sido calificado de incompleto por el FBI:



1. En octubre de 2016, el FBI y el Departamento de Justicia solicitaron permiso a un tribunal confidencial para espiar las comunicaciones electrónicas de Carter Page, que hasta septiembre de 2016 había sido asesor en política exterior en campaña electoral de Trump, por sospechar que había actuado como agente ruso.





2. Esa solicitud se hizo, según el informe, con base en información proporcionada por Christopher Steele, un ex espía británico que escribió un famoso dossier lleno de detalles sórdidos sobre Trump.



3. Bajo la ley estadunidense de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA), las solicitudes de vigilancia electrónica deben renovarse cada 90 días y en cada caso debe darse una justificación separada.



4. Entre octubre de 2016 y una fecha no especificada en 2017, hubo cuatro solicitudes judiciales para vigilar a Page. Tres de ellas las aprobó el entonces director del FBI, James Comey, y una la firmó el que fuera director en funciones tras su despido en mayo de 2017, Andrew McCabe. Además, dieron su beneplácito tres dirigentes del Departamento de Justicia: Sally Yates, Dana Boente y Rod Rosenstein.





5. Dos de esos funcionarios siguen en activo: Rosenstein, que es el "número dos" del Departamento de Justicia; y Dana Boente, que desde la semana pasada es el abogado general del FBI. Trump no descartó que pueda despedir a Rosenstein a raíz del informe.



6. El memorando alega que, en sus solicitudes al tribunal, el FBI y el Departamento de Justicia omitieron "información material y relevante" sobre su fuente.



7. El famoso dossier elaborado por Steele fue "una parte esencial" en la solicitud de vigilancia a Page, según el memorando. Steele había recibido "más de 160 mil dólares del DNC (Comité Nacional Demócrata) y la campaña de (Hillary) Clinton" para "obtener información derogatoria sobre los lazos de Trump con Rusia".



8. Sin embargo, ninguna de las solicitudes de vigilancia "divulgó o hizo referencia al papel del DNC (Comité Nacional Demócrata), la campaña de (Hillary) Clinton o ningún otro partido o campaña en la financiación de los esfuerzos de Steele".





9. El FBI acabó rompiendo su relación con Steele por haber revelado que ejercía como fuente de esa agencia en una entrevista en octubre de 2016.



10. Pero Steele mantuvo su contacto con un alto funcionario del Departamento de Justicia, Bruce Ohr, que era cercano a Rosenstein. Steele supuestamente confesó a Ohr en septiembre de 2016 que estaba "desesperado" por evitar que Trump ganara las elecciones.



11. Esa prueba del "sesgo de Steele" no se reflejó "en ninguna de las solicitudes a la corte FISA". En cambio, esas solicitudes "ignoraron u ocultaron las motivaciones financieras e ideológicas de Steele en contra de Trump", según el documento.

