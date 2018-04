PT llama a movilización tras orden de prisión de Lula

Sao Paulo

El Partido de los Trabajadores (PT) convocó en Twitter a sus militantes a movilizarse en defensa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que un juez ordenara la detención del exmandatario para cumplir una condena de 12 años por corrupción.

AGORA!!!

Mobilização Geral em São Bernardo do Campo, no Sindicato dos Metalúrgicos. R. João Basso, 231. pic.twitter.com/78UzOwE0II — PT Brasil (@ptbrasil) 5 de abril de 2018





La primera movilización fue convocada para este misma noche con la presencia del ex presidente frente a la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, donde Lula inició una carrera como dirigente sindical y político que lo llevó hasta la Presidencia (2003-2010) y a convertirse en el líder más carismático de Brasil.



La "movilización general" será en "defensa del expresidente", aclaró el PT, el mayor partido de izquierda de América Latina, en un escueto comunicado de convocatoria a la militancia.



El acto fue anticipado ya que inicialmente estaba programado para el viernes, con la presencia de Lula, a la misma hora en que vence el plazo que la Justicia le dio para que se presente en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, donde tendrá que cumplir su condena.



También el Instituto Lula convocó a los militantes en su sede en Sao Paulo, donde el propio expresidente estuvo hoy prácticamente durante todo el día.



Lula abandonó el instituto tras conocer la decisión de Moro para dirigirse a Sao Bernardo do Campo, donde ya han comenzado a reunirse sus simpatizantes.



Frente al instituto, se registraron algunos incidentes entre defensores y detractores de Lula.



El expresidente fue condenado a nueve años y medio de prisión por el juez Sergio Moro, instructor en primera instancia de las investigaciones sobre la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.



La pena fue ratificada y ampliada a doce años en enero pasado por el Tribunal Regional Federal de la 4 Región, con sede en la ciudad de Porto Alegre, que hoy decidió liberar la orden de captura una vez que fracasó el hábeas corpus ante la Corte Suprema con que la defensa intentó evitar el encarcelamiento del dirigente.





