Tras arresto de Puigdemont, llaman a protestar en Cataluña

Los independentistas catalanes preparan varias manifestaciones en Barcelona esta tarde poco después de conocerse la detención en Alemania del ex presidente Carles Puigdemont, acusado de rebelión por la justicia española y objeto de una euroorden.

Los llamados Comités de Defensa de la República, unos grupos autoorganizados de independentistas radicales, llamaron a manifestarse a las 16:00 horas en las Ramblas de Barcelona y tres horas más tarde ante la delegación del gobierno español, donde el viernes ya se produjeron choques entre manifestantes y policía.

Ese día, tras anunciarse el encarcelamiento de cinco líderes separatistas y las órdenes de detención europea contra otros seis, estos colectivos llamaron a iniciar un ciclo de movilizaciones al que llaman "primavera catalana" a imagen de las protestas que surgieron en 2011 en varios países árabes.

"Ante esta grave situación tenemos que responder juntos", instaba la cuenta oficial de Twitter de los CDR llamando a estas protestas bajo el lema "Contra la represión y hacia la República".

En Girona, la ciudad de Puigdemont 100 kilómetros al norte de Barcelona, algunas decenas de independentistas se manifestaron enfrente de la delegación del gobierno español, según imágenes difundidas por el CDR de ese municipio en Twitter.

ATENCIÓ! ➡ #Girona



▶ S'ha ocupat la subdelegació del govern espanyol a Girona ◀



Es fa crida a anar-hi a donar suport i portar menjar i aigua per les que ja hi són!#EstemPreparades per defensar la #República i exigir la #LlibertatPresosPolíticspic.twitter.com/lNn9GHBqan