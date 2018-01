Inicia primer juicio por atentados de París de 2015

París

El Tribunal Correccional de París juzgará desde hoy a tres hombres acusados de haber dado refugio a Abdelhamid Abaaoud, supuesto cerebro de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París.

Al parecer, los reos escondieron a Abaaoud en el piso donde fue abatido por la policía cinco días después de los ataques terroristas.

Este juicio, que es el primero sobre los atentados que causaron 130 muertos, ha generado una gran expectación habida cuenta las 350 acusaciones particulares que se han presentado ante la Justicia.

El inicio de la vista podría, sin embargo, verse afectado por las protestas laborales que mantienen desde hace semanas los funcionarios de prisiones.

Hoy mismo, en la prisión de Fresnes, desde la que debía salir hacia el Palacio de Justicia el principal acusado, Jawad Bendaoud, decenas de vigilantes trataron de impedir su traslado bloqueando las puertas de acceso para manifestar sus reivindicaciones, si bien fueron desalojados por los antidisturbios.



Bendaoud, que podría ser condenado a hasta seis años de cárcel y 90 mil euros de multa, está inculpado por haber escondido en un piso parisiense a Abaaoud y otras dos personas que iban con él, su prima Hasna Aït Boulahcen y Chakib Akrouh.



El acusado fue detenido durante la madrugada del 18 de noviembre de 2015.



Poco antes, en una entrevista a la cadena de televisión "BFMTV", Bendaoud dijo que no sabía que los ocupantes del piso eran terroristas; que él se limitó a hacer un favor a su conocido Mohamed Soumah, otro de los que sentará en el banquillo durante el proceso.



Según la acusación, Bendaoud y Soumah -relacionado a su vez con Hasna Aït Boulahcen- no podían ignorar que se trataba de yihadistas, ya que hay conversaciones y mensajes de móviles interceptados por los investigadores.



El Tribunal Correccional de París juzga también al hermano de Hasna, Youssef Aït Boulahcen, conocido por su afinidad ideológica con el yihadismo y sospechoso de estar al corriente de la preparación de los atentados.



Algunos representantes de las víctimas del 13-N creen que los acusados sabían más de lo que han reconocido y que por ello deberían sufrir mayores condenas.