¿Qué es la ICAN, ganadora del Premio Nobel de la Paz?

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), que ganó el Premio Nobel de la Paz 2017, se define como una coalición global de organizaciones de la sociedad civil con presencia en más de 80 países y con más de 331 socios.

La ICAN surgió en Australia en 2006, pero se lanzó oficialmente en Viena en 2007, ante la necesidad y urgencia de la abolición de armas nucleares, para lo cual utiliza la movilización de la sociedad civil, para negociar un tratado global para abolirlas.

Cuando el movimiento antinuclear estaba bastante fragmentado, la ICAN logró juntar a los activistas con un objetivo común: prohibir y eliminar las armas nucleares, como ya lo fueron las biológicas o las minas antipersona.



En julio tuvo una gran victoria en la ONU, cuando medio centenar de países firmaron un tratado de prohibición de las armas atómicas; sin embargo, el alcance es simbólico porque las nueve potencias nucleares -Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte-, que suman unas 15 mil armas nucleares, boicotean el texto.

Su estructura internacional consiste en organizaciones socias, un grupo directivo internacional -compuesto por 13 personas de países como Australia, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza, entre otros- y un equipo de colaboradores de diversas naciones del mundo –conformado por 8 personas-.

Para convertirte en socia de la ICAN no se requiere una cuota de asociación o suscripción anual, aunque no está cerrada a los aportes financieros. Las organizaciones socias tienen que llenar un Formulario de Solicitud de Socio.

¿Qué pretende lograr el ICAN?

La ICAN pretende conseguir la firma de un tratado que prohíba las armas nucleares y exhortan a los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los demás actores a que se comprometan y reafirmen que :

-Cualquier uso de armas nucleares causaría un daño humanitario y ambiental catastrófico.

-Existe un imperativo humanitario universal de prohibir las armas nucleares; incluso, para los estados que no las posean.

-Los Estados que tienen armas nucleares tienen la obligación de eliminarlas por completo.

Por ello, personas destacadas como el líder antirracista Desmond Tutu, el Dali Lama, Yoko Ono y Martin Sheen han brindado su apoyo a la campaña.

Contexto internacional

En julio de 2017, 122 naciones adoptaron el Tratado de No Proliferación Nuclear de Naciones Unidas, aunque el acuerdo no incluyó a estados con armamento nuclear como Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia.

"Este galardón irradia una luz necesaria en el camino que provee el tratado de no proliferación hacia un mundo libre de armas nucleares. Debemos seguir ese camino antes de que sea demasiado tarde", dijo ICAN en un comunicado publicado en su página de Facebook.

En su cuenta de Twitter la ICAN también declaró que el "gran honor de haber sido galardonado con el Premio Nobel en reconocimiento a nuestro papel...".

It’s a great honour to have been awarded the Nobel Peace Prize in recognition of our role in achieving #nuclearbanhttps://t.co/3raxze6iXi