En redes, se solidarizan con Alemania con 'Pray For Berlin'

Con las etiquetas #PrayforBerlin (Recen por Berlín) y #IchbineinBerliner (Soy berlinés), los internautas expresaron su solidaridad con los alemanes de esa región, golpeados ayer por un atentado que dejó 12 muertos y 48 heridos en un concurrido mercado navideño.

La etiqueta #PrayforBerlin fue utilizada cerca de 175 mil veces entre ayer y hoy, según una plataforma de observación de las redes sociales.

#prayforberlin My thoughts and prayers are with the people of Berlin. pic.twitter.com/Xee3AanOnu