Marina de EU se disculpa por dibujo de un pene en el cielo

La Marina de Estados Unidos calificó el viernes como "inaceptable" el humor infantil de uno de sus pilotos, que dibujó un pene gigante en el cielo con la estela de su avión durante un entrenamiento.

Los residentes de Okanogan vieron con estupor el jueves que uno de los aviones de combate de la base aérea vecina comenzara a dibujar una trayectoria inusual en el prístino firmamento de esa pequeña localidad de 2 mil 500 habitantes en el estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos.

Una madre se quejó ante las cámaras del canal de televisión local KREM 2, que entonces solicitó explicaciones a las autoridades militares.

Esta maniobra no tiene ningún "valor de entrenamiento", afirmó la fuerza aérea estadounidense en un comunicado, advirtiendo que "la tripulación deberá rendir cuentas" por este "acto de irresponsabilidad e inmadurez".

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj