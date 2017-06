Ex presidente chileno pide perdón por broma machista

Santiago de Chile

El precandidato presidencial chileno Sebastián Piñera pidió perdón por una broma machista que generó numerosas críticas en su contra, aunque lamentó el "aprovechamiento político" que, en su opinión, ha generado la polémica.

"Me disculpo por una mala broma que no afecta mi aprecio y respeto por todas las mujeres. Lamento el aprovechamiento político que ha generado", señaló el también ex mandatario (2010-2014) en su cuenta de Twitter.

Este martes se viralizó en internet un video registrado el fin de semana pasado en la ciudad de Linares en el que Piñera hizo una broma de carácter machista durante un acto de campaña.

"Bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos", dijo Piñera en esa ocasión.

Las palabras del precandidato conservador fueron criticadas por la presidenta Michelle Bachelet, miembros del gobierno, parlamentarias y organizaciones no gubernamentales.

Bachelet afirmó en su cuenta de Twitter que "una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres", y añadió que bromear sobre ese tema "es despreciarnos a todas y no es aceptable".

La portavoz del gobierno, Paula Narváez, aseguró que las palabras del ex mandatario "no contribuyen a una cultura libre de violencia machista" y consideró que en ese tema no hay espacio para chistes.

Piñera, que lidera las encuestas sobre intención de voto en las elecciones de noviembre próximo, participará el 2 de julio en unas primarias con el objetivo de convertirse en el candidato presidencial único de la coalición de partidos conservadores.

