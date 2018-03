Trump insinúa que EU tendrá una reunión con Norcorea

En medio de un monólogo lleno de bromas en una cena con periodistas, el presidente Donald Trump sugirió el sábado que Estados Unidos se reunirá con Corea del Norte, pero le dijo a Pyongyang que primero debe "desnuclearizarse".

"Ahora estamos hablando y, por cierto, llamaron hace un par de días. Dijeron que 'nos gustaría hablar'. Y dije 'deberíamos', pero deben 'desnuclearizarse, dijo Trump a los asistentes a la cena anual del Gridiron Club. "Nos reuniremos y veremos si ocurre algo positivo", agregó.

No estaba claro si Trump estaba bromeando o si las conversaciones formales entre Estados Unidos y Corea del Norte son inminentes.

"No voy a descartar conversaciones directas con Kim Jong Un. Simplemente no lo haré", dijo en referencia al líder de Corea del Norte.

El mandatario republicano hizo una broma respecto a esas posibles conversaciones. "En lo que respecta al riesgo de lidiar con un loco, ese es su problema, no el mío", señaló.

Si la reunión llegara a producirse, sería la primera entre el gobierno de Trump y Pyongyang, cuyas relaciones están en un punto muerto por el desarrollo de armas nucleares por parte del país asiático.

Las declaraciones de Trump se dieron poco antes de que la presidencia de Corea del Sur anunciara que una delegación de alto nivel viajará a Corea del Norte el lunes para discutir la mejora de las relaciones en la península y posibles conversaciones entre Washington y Pyongyang.

Las señales de un deshielo en la península coreana han llevado a la especulación de que podrían llevar a conversaciones directas entre Washington y Pyongyang después de meses de tensión e intercambios de insultos entre Trump y Kim, que han alimentado los temores de guerra.

Los comentarios de Trump sobre Corea del Norte fueron al final de un discurso de 30 minutos en su primera cena de prensa desde que asumió el cargo hace 13 meses. Los miembros del Gridiron Club usan pelucas y disfraces para realizar sátiras sobre el presidente y la clase política de Washington, una tradición que data de 1885.

Los presidentes suelen ofrecer un discurso humorístico en el evento y no divulgan nuevas iniciativas políticas.

Este domingo, el presidente estadunidense dijo que la cena con periodistas fue muy divertida.

The Gridiron Dinner last night was great fun. I am accomplishing a lot in Washington and have never had a better time doing something, and especially since this is for the American People!