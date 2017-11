El Pentágono retuitea pedido de renuncia de Donald Trump

El Pentágono retuiteó un pedido de renuncia del presidente Donald Trump, en lo que fuentes oficiales calificaron como un error humano.

El Pentágono no respalda el contenido de ese tuit, dijo un portavoz de la cartera, tras explicar que quien cometió el error lo advirtió de inmediato y borró la entrada.

"La solución es sencilla: Roy Moore: retírate de la contienda. Al Franken: renuncia al Congreso. Donald Trump: renuncia a la presidencia", rezaba el tuit original.

Shoutout to the “Deep State” operatives in the Department of Defense 😏 pic.twitter.com/4R8EydMxet