Trump se deslinda de cargos contra su ex jefe de campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que los cargos presentados por "conspiración contra EU" en contra de su ex jefe de campaña, Paul Manafort, se refieren "a años atrás", y rechazó nuevamente alguna "conspiración" con Rusia.

"Perdón, pero esto fue años atrás, antes de que Paul Manafort fuera parte de la campaña de Trump", afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter, al reaccionar a los cargos interpuestos contra su ex jefe de campaña y su ex socio Rick Gates.

"¡No hay COLUSIÓN!, escribió el mandatario estadunidense en Twitter.



Manafort y Gates fueron acusados por un gran jurado de 12 cargos que incluyen conspiración, lavado de dinero y declaraciones falsas. Se trata de los primeros cargos derivados de una investigación del fiscal especial del Departamento de Justicia Robert Mueller, quien fue nombrado para indagar la supuesta intervención de Rusia para alterar las elecciones en favor del ahora presidente republicano.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????