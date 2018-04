Paul Ryan no buscará reelección en Congreso de EU

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan, no buscará la reelección en los comicios legislativos de noviembre y se retirará en enero cuando termine su mandato, dijo uno de sus asesores el miércoles.

"Esta mañana, el presidente Ryan compartió con sus colegas que éste será su último año como miembro de la Cámara. Cumplirá su mandato y luego se retirará en enero", dijo Brendan Buck, consejero del republicano, en un comunicado.

En su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el legado de Ryan como legislador.

"El portavoz Paul Ryan es un hombre verdaderamente bueno, y si bien no buscará la reelección, dejará un legado de logros que nadie puede cuestionar. Estamos contigo, Paul!"

Speaker Paul Ryan is a truly good man, and while he will not be seeking re-election, he will leave a legacy of achievement that nobody can question. We are with you Paul!