Parlamento catalán cancela sesión para elegir presidente

Barcelona-Helsinki

El Parlamento regional de Cataluña canceló este sábado la segunda votación programada para elegir presidente regional al independentista Jordi Turull, quien la víspera fue procesado por rebelión y encarcelado por su implicación en el proceso secesionista ilegal iniciado en esta comunidad autónoma española en 2017.

El presidente de la cámara catalana, Roger Torrent (ERC, republicanos de izquierda), suspendió el pleno de investidura convocado para ayer por la “enorme excepcionalidad” y “gravedad” del momento.

Turull no consiguió la confianza del Parlamento regional en una primera votación celebrada el jueves pasado.

Entonces requería el apoyo de al menos 68 de los 135 legisladores regionales (mayoría absoluta), pero solo logró 64 votos, con 65 en contra y 4 abstenciones. Dos parlamentarios, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el ex consejero de su gobierno Antoni Comín, no pudieron votar por permanecer huidos de la justicia española por su desafío independentista.

Torrent aprovechó la sesión sabatina del Parlamento para arremeter contra las, a su juicio, “injerencias” del Estado español, que en su opinión están “impidiendo” que la voluntad ciudadana se traduzca en la elección de un nuevo jefe de gobierno catalán. Apoyó a los presos y a los fugados por el proceso independentista, a los que llamó “exiliados”.

El gobierno independentista catalán convocó un referendo de “autodeterminación” para el 1 de octubre de 2017. El Parlamento regional de entonces aprobó el día 27 de ese mes una declaración a favor de la secesión unilateral.

El Ejecutivo español destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros ese mismo día y convocó las elecciones regionales de diciembre, ganadas en minoría por Ciudadanos (centro-derecha afín a Madrid).

Puigdemont abandonó Finlandia tras una estancia de dos días con destino a Bélgica, afirmó ayer el legislador del país nórdico Mikko Kärnä, ante el acecho de la orden internacional de detención emitida el viernes por España.