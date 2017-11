Palestina amenaza con cortar relación diplomática con EU

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, amenazó con cortar relaciones si Estados Unidos cierra su oficina diplomática en Washington, como advirtió si los palestinos no acceden a reiniciar negociaciones con Israel.



"Si cierran la misión (diplomática), suspenderemos todas las comunicaciones con esta Administración norteamericana", declaró Erekat, que también es el jefe negociador palestino, en un video difundido por su oficina en Twitter.

"El Departamento de Estado de EU nos ha desafiado con una carta oficial diciendo que no podían asegurar la permanencia de la apertura de la oficina de OLP en Washington, porque hemos solicitado investigaciones a la Corte Penal Internacional (CPI)", explicó.

Dr. Saeb Erekat on the American decision not to renew license of #PLO office in Washington. pic.twitter.com/pAsPKJ2sqS