La Interpol nombra a Palestina como nuevo miembro

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) aprobó el ingreso de Palestina en el organismo con un apoyo "arrollador" de los países miembros, informaron fuentes de la delegación palestina.



La votación, que se realizó durante la 86ª Asamblea General que la agencia internacional lleva a cabo estos días en Pekín, contó con el apoyo de 75 países miembros.

TE RECOMENDAMOS: En Jerusalén, Trump llama a la paz entre israelíes y palestinos

Por su parte, 34 países se abstuvieron y otros 24 votaron en contra, entre ellos Israel y Estados Unidos, que se opusieron desde un primer momento al ingreso de Palestina, que otorga a sus agentes el mismo reconocimiento en la organización que el de la Policía israelí.

New member countries State of Palestine and Solomon Islands bring INTERPOL's membership to 192. #INTERPOLGApic.twitter.com/9LaggaQ6op