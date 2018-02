La palabra huir no existe en mi vida: Lula da Silva

Sao Paulo

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que la palabra huir no existe en su vida, en medio de los rumores sobre una posible petición de asilo político en otro país si finalmente se decreta su prisión tras ser condenado en segunda instancia por corrupción.



"La palabra huir no existe en mi vida. Soy ciudadano brasileño y tengo orgullo de ser brasileño", afirmó el ex mandatario en una entrevista en Radiojornal de Pernambuco.

"Creo que voy a ser candidato porque la verdad va a prevalecer", aseguró durante la entrevista sobre las próximas elecciones de octubre, para las que se sitúa como favorito en los sondeos.

Lula fue condenado en enero por tres jueces de un tribunal de segunda instancia que, por unanimidad, ratificaron y aumentaron de 9 a 12 años de prisión la sentencia por corrupción pasiva y lavado de dinero dictada por un juez inferior en un caso relacionado con el escándalo destapado en la petrolera estatal Petrobras.

Sin embargo, Lula negó cualquier posible huida y manifestó con rotundidad que va a "encarar cualquier situación con la cabeza erguida".

Por otro lado, el futuro político del exjefe de Estado también está difuso, pues la legislación brasileña prohíbe expresamente que los condenados en segunda instancia se postulen para cargos públicos.



Lula ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de presentarse a las presidenciales del próximo octubre, para las que el PT ya ha lanzado su pre candidatura.



