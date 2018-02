Padre de víctimas intenta agredir a Larry Nassar en juicio

El juicio de Larry Nassar, el ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos juzgado por abusos sexuales a jóvenes atletas, fue interrumpido en Charlotte (Michigan) cuando el padre de tres de las víctimas trató de agredir al acusado.

Randall Margraves se precipitó sobre el acusado gritando, después de haber escuchado los testimonios de sus dos hijas sobre los abusos sexuales, pero fue controlado en el suelo por agentes de policía antes de que alcanzara al ex médico, según imágenes difundidas por la televisión.

"¡Quiero a ese hijo de puta!", gritó Margraves mientras era esposado.

🔥🔥🔥 RT @wxyzdetroit: WATCH: The father of 3 Larry Nassar victims charges at the disgraced doctor in court today. pic.twitter.com/hbF6KdRMnU